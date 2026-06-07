Политолог: Иран умело бьет по «стыкам» между элитами США и Израиля

Руководство Ирана знает про все противоречия между элитами Израиля и США и умело использует их, в то время как американский президент Дональд Трамп, вопреки общему мнению, не способен «одернуть» Тель-Авив. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По мнению эксперта, «нерешенность» весеннего конфликта между США, Израилем и Ираном программировала возобновление ударов. Стороны так и не разрешили основные противоречия. Сейчас происходят попытки искусственного замирения сторон, которые являются явными антагонистами.

«Серьезный мир в условиях, когда разные интересы - Иран стремится сокрушить Израиль, Израиль стремится выжить и победить - рассчитывать на мир здесь крайне сложно», - отметил эксперт.

Ученый отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открытым текстом заявил, что его страна вполне может освободиться от американского «военного влияния». Израиль готов к вероятной отмене президентом США Дональдом Трампом помощи, которая, по словам эксперта, остается весьма значительной.

«Это было сказано, как будто, невзначай, но это было фактическое оглашение тайных переговоров между Нетаньяху и Трампом. Его поведение отражает сиюминутность американской политики. Трамп хочет непременного мира, чтобы показать свои достижения, Нетаньяху открыто показывает, что есть стратегические интересы Израиля, которыми он жертвовать не намерен, и в случае необходимости готов от американской помощи отказаться», - объяснил Балмасов.

Балмасов также прокомментировал вмешательство в очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке йеменского движения «Ансар Аллах», известного как хуситы. Сегодня представители движения заявили, что выпустили несколько ракет по «жизненно важным» целям в Тель-Авиве. Также они объявили о полном запрете на судоходство израильских судов в Красном море, которые собирались рассматривать их как военные цели.

По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что Трамп «держит на поводке» Израиль и может управлять его действиями. Существует мнение, что Трамп должен «одернуть» Израиль, чтобы хуситы не перекрыли критически важный для мировой экономики Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Тем более, что йеменское движение показало свою способность топить суда.

«Трамп оказывается в еще более сложной ситуации, чем раньше. Иран держал этот козырь и применяет его только сейчас. Это показывает, что он умело ведет игру. В Иране видят противоречия между элитами США и Израиля, и в эти "стыки" умело бьют», - заключил Балмасов.

Ранее эксперт в разговоре со «Звездой» объяснял, что Израиль - единственный проверенный и надежный союзник США, на которого всегда можно опереться. Однако Израиль не собирается принимать решения, которые предлагает Трамп, если им это невыгодно. По словам эксперта, несмотря на желание американской стороны завершить конфликт, Израиль будет поддерживать свои стратегические интересы, отличающиеся от планов США. Он добавил, что Штаты могут лишиться Израиля и тогда опираться им будет уже не на кого. Причем если Тель-Авив откажется от военной и денежной помощи американцев, для него это не будет критичным, так как он обладает практически всем спектром вооружений.

Сегодня центральный штаб «Хатам аль-Анбия» заявил, что иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. При этом в штабе отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану последует еще более жесткая реакция - ответные иранские атаки будут еще «более сокрушительными», чем прежде. Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.