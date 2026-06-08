США пригрозили вынести в СБ ООН вопрос ядерных инспекций в Иране

США пригрозили вынести вопрос ядерных инспекций в Иране на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Это следует из проекта антииранской резолюции, которую могут утвердить в ходе текущей сессии Совета управляющих агентства в Вене.

Это может быть сделано в том случае, если Исламская Республика до 7 сентября не обеспечит в полном объеме возобновление инспекционной деятельности МАГАТЭ. Иранский телеканал Press TV отметил, что аналогичная резолюция послужила поводом для ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану в июне 2025 года.

В документе, который оказался в распоряжении иранского телеканала, утверждается, что резолюция предполагает запрос у гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отчета о реализации этой и предыдущих резолюций Совета. Это произойдет на следующей очередной сессии, которая начнется 7 сентября 2026 года. Отмечается, что Совет будет готов принять дальнейшие действия, включая рассмотрение вопроса в Совбезе ООН, как того требует резолюция от 12 июня 2025 года.

Сегодня центральный штаб «Хатам аль-Анбия» заявил, что иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. В штабе отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану последует еще более жесткая реакция - удары будут даже «более сокрушительными», чем прежде. Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.

До этого Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп готов рассмотреть отправку спецназа, если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом. По словам Трампа, в случае провала переговоров США рассматривают два варианта развития событий. Это возобновление боевых действий или продолжение морской блокады иранских портов. При этом глава Белого дома подчеркнул, что «блокада имела более мощный эффект, чем любая атака». Накануне американский президент заявил, что не обещал не начинать новые войны. По словам главы Белого дома, он «не хотел задействовать военных» в конфликте с Ираном, но, пойдя на такой шаг, «оказывает большую услугу» миру.