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Трамп заявил, что не обещал не начинать новые войны

Президент США подчеркнул, что не хотел изначально подключать вооруженные силы в вопросе с Ираном.
Глеб Владовский 07-06-2026 23:06
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал не начинать новые войны. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC News.

«Когда вы говорите, что я обещал, я ничего такого не делал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Эта (конфликт с Ираном - Прим. ред.) к таковым не относится», - сказал американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что «не хотел задействовать военных» в вопросе с Ираном. Но, пойдя на такой шаг, он «оказывает большую услугу» миру.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность покупки у Маврикия расположенного в Индийском океане архипелага Чагос, на территории которого находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #армия США #войны
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