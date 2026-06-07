FT: Трамп может отправить спецназ в Иран в случае провала на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть отправку спецназа в Иран, но только в том случае, если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом. Об этом сообщает Financial Times.

«Отвечая на вопрос, что произойдет, если любая сделка (с Ираном. - Прим. ред.) провалится "по существу", Трамп сказал, что рассмотрит возможность проведения операции спецназа в Иране», - говорится в материале издания.

По словам Трампа, в случае провала переговоров США рассматривают два варианта развития событий. Это возобновление боевых действий или продолжение морской блокады иранских портов. Глава Белого дома подчеркнул, что «блокада имела более мощный эффект, чем любая атака».

Накануне американский президент заявил, что не обещал не начинать новые войны. По словам главы Белого дома, он «не хотел задействовать военных» в конфликте с Ираном, но, пойдя на такой шаг, «оказывает большую услугу» миру.

После недавнего удара Ирана по Израилю Дональд Трамп выразил надежду, что Тель-Авив не ответит Тегерану тем же. Чтобы ответной атаки не произошло, американский лидер планирует позвонить израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и обсудить с ним этот вопрос.