Экономист оценил риски для отношений Варшавы и Киева из-за скандала с УПА*

Текущий конфликт Варшавы и Киева не окажет существенного влияния на развитие отношений двух стран. Поскольку, хотя польская и украинская стороны и «недолюбливают» друг друга, их объединяет «ненависть к России». Таким мнением поделился в разговоре со «Звездой» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

Экономист объяснил, что нынешний скандал, разгоревшийся между Варшавой и Киевом, стоит рассматривать в контексте общей динамики их военно-политического сотрудничества. По его словам, только в этом году руководство Польши согласовало выделение Украине целевого оборонного кредита на сумму 120 миллионов евро для закупки военной продукции.

«Фактически Польша продолжает играть роль главного "тренировочного хаба" для подготовки украинской пехоты», - подчеркнул Селезнев.

Политолог отметил, что Польша одновременно с этим выступает соорганизатором так называемой Конференции по восстановлению Украины. Ее планируют провести в конце июня в польском городе Гданьск. По словам Селезнева, именно польская сторона инициировала изменение повестки конференции, включив в нее принципиально новое направление - это «безопасность и оборона». Польское руководство предлагает, в частности, обсудить в ходе этого предстоящего мероприятия создание совместных военных предприятий с украинской стороной.

«На фоне этого недовольство официальной Варшавы по поводу героизации Киевом украинских националистов, ограничение льгот для украинских беженцев и отказ Владимира Зеленского от использования воздушного пространства Польши нельзя рассматривать как признак значимых изменений в отношениях двух стран», - констатировал Селезнев.

Ученый напомнил, что до начала спецоперации Польша рассматривала Украину как «свой передовой бастион» в борьбе с Россией. Селезнев также отметил существование доктрины Гедройца - Мерошевского - фундаментальной концепции польской политической мысли, которая определяет политику Польши и ее отношения с постсоветскими странами.

«Сейчас власти Польши официально рассматривают поддержку обороноспособности Украины как способ выиграть время... для модернизации и увеличения численности армии до 300 тысяч человек», - отметил Селезнев.

По словам эксперта, Украина была и остается «общеевропейским натовским плацдармом». Селезнев добавил, что она необходима Европе, и Польше в том числе, для того, чтобы оказывать военное и политическое, экономическое и психоисторическое воздействие на нашу страну.

«Если по-простому говорить, Польша и Украина, конечно, друг друга не любят. Но Россию они ненавидят», - заключил декан.

Ранее польский премьер Дональд Туск предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и президенту Польши Каролю Навроцкому встретиться и обсудить вопрос героизации УПА*(признана в России экстремистской и запрещена). В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров организации Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также глава киевского режима присвоил наименование «имени героев УПА*» отдельному центру спецопераций «Север» сил спецопераций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров украинских националистов также могут перезахоронить.

По инициативе Навроцкого в понедельник состоится заседание совета ордена Белого орла. Одним из его пунктов станет лишение Зеленского наивысшей польской награды, которой он был удостоен указом предыдущего лидера Польши Анджея Дуды. Навроцкий подчеркнул, что он очень «возмущен и разочарован».

Сообщалось, что Зеленский после скандала с Польшей начал летать в Европу через Молдавию. Так, в Лондон главарь киевского режима летел через Кишинев. До этого он обычно использовал для зарубежных визитов польский Жешув. Украинские СМИ предполагают, что к этому привело обострение отношений между Киевом и Варшавой.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.