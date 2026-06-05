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«Работайте, братья»: Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским

Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим просит о встрече, но наносит удары по детям.
Тимур Шерзад 05-06-2026 18:19
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме обратился к российским военнослужащим и отметил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, о чем последний непублично просил лидера России через одного из приехавших в Киев бизнесменов. Путин сделал это, комментируя открытое обращение Зеленского.

При этом Владимир Путин указал на теракт в Старобельске как на препятствие к диалогу с Украиной. Он отметил, что киевский режим, с одной стороны, пытался договориться о встрече, а с другой - наносил удар по детям в Луганской Народной Республике.

«Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», - завершил комментарии к «открытому письму» Зеленского обращением к бойцам российский лидер. 

При этом Путин напомнил, что под контролем украинских боевиков осталось менее 15% территории Донецкой Народной Республики. Что же до ЛНР, заметил Владимир Путин, то этот регион уже полностью освобожден российскими войсками.

Характеризуя дух открытого обращения Зеленского, российский лидер констатировал, что оно написано с элементами хамства. Это, добавил он, тоже не сопутствует созданию обстановки для личных встреч.

#Зеленский #пмэф #Владимир Путин #Условия для встречи
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