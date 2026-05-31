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Путин заявил о контроле Россией более 85% территории ДНР и 100% ЛНР

Российский лидер подчеркнул, что РФ контролирует также 80% территории Запорожской области.
Глеб Владовский Юлия Семина 04-06-2026 20:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Свыше 85% территории ДНР находится под контролем России. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

«В настоящий момент... Россия полностью взяла под контроль Луганскую Народную республику - 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории ДНР», - уточнил он в ходе разговоров с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Российский лидер также сообщил об установлении контроля над 80% территории Запорожской области. Всего ВС РФ взяли под контроль около 2 440 квадратных километров территории.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие наступают по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что нет места, где не было бы наступления ВС РФ.

#ВС РФ #ДНР #Владимир Путин #ЛНР #запорожская область
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