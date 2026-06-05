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Зеленский просил Путина о встрече через российского бизнесмена

Глава государства заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским, но не видит в этом смысла.
Ян Брацкий 05-06-2026 18:16
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский просил Владимира Путина о личной встрече через одного из российских бизнесменов, которого специально пригласил в Киев. Об этом глава государства рассказал в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Три недели назад один наш бизнесмен мне позвонил и задал вопрос: "Меня приглашают в Киев". Я отвечаю: "Поезжай, я не могу запретить". Он поехал и встречался с автором письма... Я отвечаю: "Я никогда не отказывался". Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для Киева, остановить наше наступление. Нам нужны договоренности», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что это произошло накануне кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда дроны ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погибли дети, многие получили тяжелые ранения, напомнил Путин. Само «открытое письмо» Зеленского написано с «элементами хамства», констатировал российский лидер.

Накануне президент встречался с главами иностранных информационных агентств. Говоря о перспективах ведения переговоров с киевским режимом, Путин подчеркнул, что приостановка боевых действий для ведения такой работы не нужна. По словам российского лидера, наступление Вооруженных сил РФ идет ежедневно и каждый день новые населенные пункты переходят под контроль наших военнослужащих.   

#Россия #Путин #Зеленский #Киев #переговоры #открытое письмо
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