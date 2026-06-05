Путин ответил Зеленскому на замечание о возрасте из «открытого письма»

В управлении государством главное - не возраст, а дееспособность. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя выпад украинского лидера Владимира Зеленского в адресованном ему письме.

«Главное - это не возраст, главное - дееспособность и работоспособность, и некоторые мои коллеги, которые, я повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию», - сказал глава государства.

По словам Путина, эти люди, несмотря на возраст, работают активно. Кроме того, глава государства призвал Зеленского «не бояться идти на выборы».

Ранее российский лидер заявил, что пока рано думать о том, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2030 году. Путин также отметил, что Конституция РФ дает ему право баллотироваться на этот пост вновь.