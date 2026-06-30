В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в российских вузах

Преподавание, IT-специальности и врачебное дело сохраняют лидерство по числу заявлений от абитуриентов. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук в беседе с ТАСС.

«Среди наиболее востребованных направлений подготовки сохраняются IT-специальности, а также педагогическое образование, лечебное дело и экономика», - отметил Омельчук.

Чиновник также уточнил, что приоритет для государства сегодня смещен в сторону инженерных, преподавательских и врачебных профессий - именно по этим направлениям было распределено наибольшее количество бюджетных мест.

Напомним, что приемная кампания в российских вузах началась с 20 июня, и уже более 245 тысяч абитуриентов подали около 590 тысяч заявлений в первую неделю. Выпускники могут подать документы на программы бакалавриата и специалитета через портал «Госуслуги».

В этом году выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова сумела набрать максимальные 500 баллов на ЕГЭ сразу по пяти предметам. Это считается абсолютным рекордом за всю историю существования ЕГЭ.

Ранее она поделилась, что самым сложным экзаменом для нее был русский язык. Выпускница также отметила, что по-прежнему не может осознать масштаб своего достижения, называя случившееся чем-то фантастическим.