МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В первую половину приемной кампании в вузы подано около 590 тысяч заявлений

Количество абитуриентов превысило 245 тысяч человек.
Константин Денисов 29-06-2026 19:39
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Свыше 245 тысяч абитуриентов подали около 590 тысяч заявлений в российские вузы в первую неделю приемной кампании. об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Он напомнил о том, что кампания стартовала 20 июня и с тех пор набирает обороты.

«По состоянию на 29 июня более 245 тыс. поступающих подали порядка 590 тыс. заявлений на свыше 1,6 млн конкурсных групп», - рассказал Омельчук.

Заявления были поданы на свыше чем 1,6 млн конкурсных групп. По мнению Омельчука, такие показатели доказывают тренд на цифровизацию процесса.

Сервис «Госуслуги» начал принимать заявления в вузы 20 июня. В режиме реального времени можно не только подать заявление, но и отслеживать его ход и принимать решения.

#в стране и мире #образование #Вузы #госуслуги
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 