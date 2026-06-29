В первую половину приемной кампании в вузы подано около 590 тысяч заявлений

Свыше 245 тысяч абитуриентов подали около 590 тысяч заявлений в российские вузы в первую неделю приемной кампании. об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Он напомнил о том, что кампания стартовала 20 июня и с тех пор набирает обороты.

«По состоянию на 29 июня более 245 тыс. поступающих подали порядка 590 тыс. заявлений на свыше 1,6 млн конкурсных групп», - рассказал Омельчук.

Заявления были поданы на свыше чем 1,6 млн конкурсных групп. По мнению Омельчука, такие показатели доказывают тренд на цифровизацию процесса.

Сервис «Госуслуги» начал принимать заявления в вузы 20 июня. В режиме реального времени можно не только подать заявление, но и отслеживать его ход и принимать решения.