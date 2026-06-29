Первая 500-балльница на ЕГЭ назвала самым сложным предметом русский

Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова сумела набрать максимальные 500 баллов на ЕГЭ сразу по пяти предметам. Девушка признается, что до сих пор не может до конца осознать масштаб своего достижения, называя случившееся чем-то фантастическим и нереальным.

«Мне до сих пор тяжело в это поверить, но я очень горжусь собой, что я смогла это сделать. Я очень удивилась, не могла поверить своим глазам. Думала, ну не может же это быть правдой, может, мне просто кажется, может, это какая-то шутка? Но это оказалось правдой, я очень рада», - рассказала о своих ощущениях Малкова.

Готовиться к экзаменам Екатерина начала в 11-м классе - занималась с преподавателями, посещала дополнительные уроки и самостоятельно повторяла материал дома. В списке сдаваемых предметов значились профильная математика, русский язык, химия, физика и информатика. При этом самым непростым для нее оказался именно русский язык.

«Все-таки точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее. Мне хотелось бы связать свою будущую профессию с физикой и химией. Эти науки мне очень интересны, я бы хотела глубже погрузиться в эту сферу», - сказала выпускница.

Своим маленьким талисманом на протяжении всех экзаменов девушка называет деревянную подвеску в виде совы, купленную родителями еще в детстве во время похода в зоопарк.

«Я всегда носила эту подвеску с собой, очень ее любила. Но в какой-то момент она, к сожалению, потерялась. И на протяжении нескольких лет я считала ее утерянной, уже отчаялась ее найти, но в какой-то момент случайно нашла ее в сумке. И в тот момент я решила, что это значимое событие. С тех пор она стала моим талисманом», - рассказала Екатерина.

Ранее сообщалось, что это первый случай за 25 лет существования Единого государственного экзамена, когда один человек смог получить такой результат.