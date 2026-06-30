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Число погибших от венесуэльского землетрясения увеличилось до 1 943

Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес отметил, что количество раненых людей составляет 10 571.
Андрей Юдин 30-06-2026 21:58
© Фото: Javier Campos, dpa, Global Look Press

Число погибших из-за мощного землетрясения в Венесуэле составляет 1 943 человека. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, раненых граждан насчитывается 10 571.

Всего из-под завалов спасли 6 461 человека, около 13 400 - 13 500 смогли выбраться сами или с помощью родных и соседей.

Вечером 24 июня в Венесуэле было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Серьезные последствия природного явления видны в Каракасе и на севере страны. В самом пострадавшем от стихии штате Ла-Гуайра вновь произошли толчки 29 июня. Их сила составила 4,2. Российское посольство в Каракасе сообщало, что от подземных толчков пострадали трое россиян, им оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что число погибших составляло 1 450 человек. Из-за бедствия повреждены или обрушены 774 здания.

#в стране и мире #венесуэла #землетрясение #стихийное бедствие #погибшие
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