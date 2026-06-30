В чешском парламенте депутаты от правящей партии SPD («Свобода и прямая демократия») выступили с предложением к президенту республики Петру Павелу отобрать у главы киевского режима Владимира Зеленского высшую награду страны - орден Белого льва - из-за присвоения им одной из воинских частей названия «героев УПА»*. Об этом рассказал депутат от SPD Индржих Райхл.

«Предложение нашей фракции SPD связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у (бывшего президента. - Прим. ред.) Леха Валенсы. Надеюсь, что подобную поддержку найдет и наше предложение», - сказал чешский чиновник.

По словам Райхла, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований.

«Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, когда их наконец окончательно победила Чехословацкая армия в рамках так называемой акции "Б". Между прочим, эта буква "Б" означала "бандеровцы"», - добавил депутат.

Ранее в Польше выразили ноту протеста из-за решения Зеленского присвоить одному из украинских подразделений название бандеровского формирования. Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла. Зеленский выслал награду обратно почтой. После бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал главу киевского режима вернуть самолеты и ракеты, которые поставлялись Киеву, вместо ордена Белого орла, отметив, что эти военные поставки были жестом доброй воли. На фоне инцидента посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста. Он назвал лишение главы Украины награды «исторически несправедливым».

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.