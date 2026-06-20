Посол Украины отказался от польской награды ради Зеленского

Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста. Решение он принял на фоне лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла президентом Польши Каролем Навроцким.

«Я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польшей"», - заявил украинский дипломат.

Боднар также назвал лишение главы Украины награды «исторически несправедливым». Кроме того, украинские политики начали массово отказываться от польских наград: глава МИД Украины Андрей Сибига хочет вернуть своего «Белого орла», а Кирилл Буданов* снял Золотой офицерский крест ордена «За заслуги перед Польшей».

Ранее премьер Польши Дональд Туск в разговоре с радиостанцией RMF24 сказал, что у каждого свои пристрастия: он поймет, если украинцы будут чтить тех, кто сражался против Советского Союза, но не поймет позицию уважения к тем, кто убивал поляков. Он отметил, что Украину должна волновать поддержка со стороны Польской Республики и других стран Евросоюза. Кроме того, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что отказ Киева уважать память поляков, которые стали жертвами деятелей УПА*, будет означать конфронтацию с Варшавой.

*Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.