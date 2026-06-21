В Польше призвали Зеленского вернуть самолеты и ракеты вместо ордена

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал главу киевского режима Владимира Зеленского вернуть самолеты и ракеты, которые поставлялись Киеву, вместо ордена Белого Орла. Об этом сообщает Polsat News.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» - сказал Миллер в эфире телеканала.

Ранее польские власти лишили Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из подразделений ВСУ в честь нацистов. Зеленский уже выслал орден обратно.

По словам Миллера, Зеленский мог бы и отказаться от награды сразу, если понимал, что не соответствует критериям лауреата. Последовал пример Зеленского и посол Украины в Польше Василий Боднар, отказавшийся от польского Кавалерского креста.