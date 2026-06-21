МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше призвали Зеленского вернуть самолеты и ракеты вместо ордена

Глава киевского режима лишился награды после громкого скандала.
Константин Денисов 21-06-2026 08:56
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал главу киевского режима Владимира Зеленского вернуть самолеты и ракеты, которые поставлялись Киеву, вместо ордена Белого Орла. Об этом сообщает Polsat News.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» - сказал Миллер в эфире телеканала.

Ранее польские власти лишили Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из подразделений ВСУ в честь нацистов. Зеленский уже выслал орден обратно.

По словам Миллера, Зеленский мог бы и отказаться от награды сразу, если понимал, что не соответствует критериям лауреата. Последовал пример Зеленского и посол Украины в Польше Василий Боднар, отказавшийся от польского Кавалерского креста.

#оружие #награда #Украина #Польша #Владимир Зеленский #орден
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 