Глава Министерства обороны Польши, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заявил, что чествование Степана Бандеры и его сторонников создаст Украине серьезные препятствия на пути в Европейский союз. Министр сделал это заявление в эфире телеканала Polsat News.

«С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский союз», - сказал он.

Польский вице-премьер подчеркнул, что нельзя ставить в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Он отметил, что историческая политика Киева может повлиять на процесс интеграции.

В конце мая 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почетного наименования «героев УПА*».

Решение вызвало резкое возмущение в Польше. Президент Кароль Навроцкий заявил о решении лишить Зеленского высшей польской награды ордена Белого орла. Косиняк-Камыш назвал решение «неприемлемым», «ударом» и «раздиранием ран», он потребовал переименовать подразделение, потому что УПА* ассоциируется с преступлениями против поляков на Волыни.

* Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.