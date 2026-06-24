Politico: Венгрия блокирует новые этапы переговоров о приеме Киева в ЕС

Венгрия вновь тормозит переговоры о приеме Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщило издание Politico.
«Венгрия выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету», - сказано в материале.
Будапешт стал единственным членом ЕС, который высказался против такого решения. В статье отмечается, что переговоры попытаются утвердить вновь на следующей неделе.
Как отмечают авторы статьи, этот шаг соответствует прохладной позиции премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по отношению к членству Киева в ЕС.
Мадьяр ранее заявил, что из итогового заявления саммита ЕС убрали формулировку об ускоренном вступлении Украины в объединение. Правку внесли в последний момент по его инициативе.
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