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Politico: Венгрия блокирует новые этапы переговоров о приеме Киева в ЕС

Будапешт стал единственным членом объединения, который высказался против этого решения.
Дарья Ситникова 24-06-2026 01:08
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Венгрия вновь тормозит переговоры о приеме Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщило издание Politico.

«Венгрия выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету», - сказано в материале.

Будапешт стал единственным членом ЕС, который высказался против такого решения. В статье отмечается, что переговоры попытаются утвердить вновь на следующей неделе.

Как отмечают авторы статьи, этот шаг соответствует прохладной позиции премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по отношению к членству Киева в ЕС.

Мадьяр ранее заявил, что из итогового заявления саммита ЕС убрали формулировку об ускоренном вступлении Украины в объединение. Правку внесли в последний момент по его инициативе.

#Украина #Зеленский #ЕС #переговоры #Венгрия #вступление #петер мадьяр
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