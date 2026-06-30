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Путин простился с экс-министром обороны Сергеем Ивановым

Глава государства посетил траурное мероприятие в ЦКБ.
Дима Иванов 30-06-2026 11:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Российский лидер возложил цветы и кратко пообщался с семьей, следует из трансляции траурного мероприятия.

На кадрах - глава государства возложил к подножию гроба букет красных роз и перекрестился.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, после чего прошел обучение на Высших курсах КГБ СССР в Минске.

С 1981 по 1998 год Иванов служил в органах государственной безопасности. За это время он прошел путь от оперуполномоченного Первого главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки России.

В 1998 году его назначили заместителем директора ФСБ и начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ведомства. Уже через год Иванов занял пост секретаря Совета безопасности России.

В марте 2001 года он возглавил Министерство обороны РФ. В 2005 году стал заместителем председателя правительства - министром обороны, а с февраля 2007 года занимал должности первого вице-премьера, затем вице-премьера.

С 2011 по 2016 год Сергей Иванов руководил администрацией президента России. В августе 2016 года его назначили специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Иванов покинул пост в феврале. 

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