Песков объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента

Сергей Иванов сам изъявил желание покинуть пост спецпредставителя президента РФ, поэтому Владимир Путин подписал указ о его освобождении от этой должности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», - пояснил он.

Иванов был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Эту должность он занимал с 12 августа 2016 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 73-летнего Иванова от должности 4 февраля. В 2001-2007 годах Иванов был министром обороны России. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он является действительным государственным советником РФ 1-го класса и генерал-полковником запаса.

Как спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказывал «Звезде» о том, как в национальном парке «Земля леопарда» появились 23 амурских тигра. На охраняемые территории хищников привело отсутствие браконьеров и обилие пищи. Иванов также объяснил, что численность популяции дальневосточных леопардов выросла с 30 до 110 особей благодаря созданию особых условий на территории нацпарка.