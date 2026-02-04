МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента

Сергей Иванов с 2016 года занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 18:35
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости

Сергей Иванов сам изъявил желание покинуть пост спецпредставителя президента РФ, поэтому Владимир Путин подписал указ о его освобождении от этой должности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», - пояснил он.

Иванов был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Эту должность он занимал с 12 августа 2016 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 73-летнего Иванова от должности 4 февраля. В 2001-2007 годах Иванов был министром обороны России. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он является действительным государственным советником РФ 1-го класса и генерал-полковником запаса.

Как спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказывал «Звезде» о том, как в национальном парке «Земля леопарда» появились 23 амурских тигра. На охраняемые территории хищников привело отсутствие браконьеров и обилие пищи. Иванов также объяснил, что численность популяции дальневосточных леопардов выросла с 30 до 110 особей благодаря созданию особых условий на территории нацпарка.

#экология #Владимир Путин #Дмитрий Песков #охрана природы #Сергей Иванов #спецпредставитель президента
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 