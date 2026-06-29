Захарова обвинила в недооценке НАТО дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Продолжая поставлять Украине оружие, в том числе, новые виды, НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Деструктивные последствия, проистекающие от подобных "краш-тестов" для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе "горизонтальной" эскалации украинского кризиса - явно недооценивается», - приводит слова Захаровой пресс-служба дипломатического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал рассмотрение украинского вопроса на грядущем саммите НАТО в Анкаре. Издание Politico сообщало, что дальнейшая военная помощь Киеву станет спорным вопросом на этом мероприятии.

Москва неоднократно предупреждала США о рисках предоставления военной помощи Украине, говорила ранее Захарова. Она напомнила, что Россия будет рассматривать конвои с вооружением как законные цели.