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Захарова обвинила в недооценке НАТО дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Альянс продолжает снабжать Киев оружием.
Константин Денисов 29-06-2026 22:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Продолжая поставлять Украине оружие, в том числе, новые виды, НАТО недооценивает опасность дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Деструктивные последствия, проистекающие от подобных "краш-тестов" для данной постсоветской страны, натовскими стратегами откровенно игнорируются, а опасность дальнейшей, в том числе "горизонтальной" эскалации украинского кризиса - явно недооценивается», - приводит слова Захаровой пресс-служба дипломатического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал рассмотрение украинского вопроса на грядущем саммите НАТО в Анкаре. Издание Politico сообщало, что дальнейшая военная помощь Киеву станет спорным вопросом на этом мероприятии.

Москва неоднократно предупреждала США о рисках предоставления военной помощи Украине, говорила ранее Захарова. Она напомнила, что Россия будет рассматривать конвои с вооружением как законные цели.

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