МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эрдоган: конфликт на Украине обсудят на саммите НАТО в Турции

Мероприятие пройдет 7-8 июля.
Константин Денисов 29-06-2026 16:09
© Фото: XinHua, Global Look Press

Среди прочих тем на саммите НАТО в Турции будет обсуждаться конфликт на Украине. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, мероприятие будет посвящено оценке всех геополитических конфликтов, в том числе ближневосточных. Эрдоган увидел проблему в действиях Израиля в Ливане, поскольку удары ЦАХАЛ мешают реализации мирного соглашения между США и Ираном.

«В рамках комплексного подхода НАТО к безопасности мы оценим глобальные и региональные события, особенно на Украине, в Персидском заливе и в Палестине», - сообщил турецкий лидер на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. Турция продолжит привлекать Пакистан и Катар для посреднических услуг при переговорах сторон по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что мир между Россией и Украиной сорвали несколько стран, которые не хотят подписания соглашения на формирующихся условиях.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Турция #Саммит #Реджеп Эрдоган
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 