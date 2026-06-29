Эрдоган: конфликт на Украине обсудят на саммите НАТО в Турции

Среди прочих тем на саммите НАТО в Турции будет обсуждаться конфликт на Украине. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, мероприятие будет посвящено оценке всех геополитических конфликтов, в том числе ближневосточных. Эрдоган увидел проблему в действиях Израиля в Ливане, поскольку удары ЦАХАЛ мешают реализации мирного соглашения между США и Ираном.

«В рамках комплексного подхода НАТО к безопасности мы оценим глобальные и региональные события, особенно на Украине, в Персидском заливе и в Палестине», - сообщил турецкий лидер на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре. Турция продолжит привлекать Пакистан и Катар для посреднических услуг при переговорах сторон по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что мир между Россией и Украиной сорвали несколько стран, которые не хотят подписания соглашения на формирующихся условиях.