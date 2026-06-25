Министерство иностранных дел России неоднократно предупреждало Соединенные Штаты о рисках, связанных с передачей оружия киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге с прессой.

По ее словам, американцев неоднократно уведомляли об этом. Захарова отметила, что об этом извещали еще прежнюю вашингтонскую администрацию.

«В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, Россия расценивает такие конвои как в том числе законную военную цель. Официальный представитель МИД также отметила, что сейчас происходит «дрейф» одной из сторон встречи на Аляске. Именно поэтому они остаются нереализованными. При этом, как отметила Захарова, достигнутые в Анкоридже понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования конфликта.

Также Захарова отметила, что российская сторона предпринимает усилия по возвращению своей дипсобственности в США. Эта тема ставится в диалоге с Белым домом серьезно и жестко.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что уран для АЭС, который Лондон планирует передать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ. О том, что Лондон планирует поставить Киеву обогащенный уран на сумму около 280 миллионов долларов, сообщала канцелярия уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В заявлении было указано, что Британия обеспечит работу украинских атомных электростанций на два года вперед.