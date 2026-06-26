Politico: помощь Украине станет «спорным вопросом» на саммите НАТО

На саммите НАТО в Анкаре в начале июля ожидаются напряженные дискуссии, связанные с военной помощью Украине. Об этом пишет Politico.

Европейские страны планируют взять на себя обязательства по выделению 70 миллиардов евро без участия США. То есть 30 миллиардов возьмут из уже утвержденного двухлетнего кредита Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов. Оставшиеся 40 миллиардов евро должны будут найти и предоставить Киеву на двусторонней основе страны-члены альянса.

Кроме того, внутренние споры касаются справедливого распределения финансовых нагрузок, требований Дональда Трампа к европейским союзникам и различий в подходах к производству дальнобойного оружия.

На саммите планируют подписать новые контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов. Также ожидается, что члены НАТО подтвердят свою приверженность статье 5 Североатлантического договора, закрепляющей принцип коллективной обороны, и «вновь обозначат Россию как долгосрочную угрозу».

Саммит пройдет 7-8 июля в столице Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим», подчеркнув, что будут приняты «важные решения для будущего альянса». Мероприятие пройдет на фоне обсуждений роли США в обеспечении европейской безопасности. Ранее Дональд Трамп выразил разочарование тем, что некоторые союзники не поддержали его позицию в конфликте с Ираном. Президент допускал возможность выхода США из НАТО.