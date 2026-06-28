Иран атаковал авиабазу США в Кувейте и объекты Пятого флота в Бахрейне

Иран атаковал американскую базу в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне. Об этом пишет Tasnim.

До этого в КСИР заявляли, что США атаковали пять иранских береговых постов. После этого Исламская Республика нанесла ответные удары.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции предупреждал, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму. Также это может привести к полному прекращению дипломатического процесса.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке. Со слов главы комитета по нацбезопасности иранского парламента, президент США Дональд Трамп не продемонстрировал приверженность к принципам переговоров и условиям прекращения огня.

Несколько часов назад США ударили по целям в Иране в районе Ормузского пролива. По информации Axios, это был американский ответ на атаку коммерческого танкера.

Чуть позже в Центральном командовании ВС США подтвердили нанесение новых ударов по военным объектам на территории Ирана. Американская авиация ударила по объектам военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.