В Центральном командовании ВС США подтвердили удары по иранским целям

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по военным объектам на территории Ирана. Об этом говорится в сообщении командования.

Распоряжение о нанесении новых ударов отдал американский президент Дональд Трамп. Авиация США ударила по объектам военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.

По данным CENTCOM, эти действия стали ответом на якобы новую атаку Ирана на коммерческое судно. Сообщается, что утром 27 июня дрон ударил по танкеру M/T Kiku, который шел под флагом Панамы. Судно перевозило более двух миллионов тонн баррелей нефти в районе Ормузского пролива.

В Центральном командовании подчеркнули, что проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается. Силы США готовы к дальнейшим действиям.

Ранее Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщал о нанесении ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива. Причиной стала атака на коммерческое судно со стороны Ирана.