Axios: США ударили по целям в Иране в районе Ормузского пролива

США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на американского чиновника.

Отмечается, что Соединенные Штаты начали бить по Ирану в ответ на атаку коммерческого танкера. До этого иранские СМИ писали о взрывах у города Сирик.

Накануне Исламская Республика нанесла удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке. На фоне этого глава комитета по нацбезопасности иранского парламента заявил, что американский президент Дональд Трамп не продемонстрировал приверженность к принципам переговоров и условиям прекращения огня.

До этого США ударили по Ирану в ответ на атаку на танкер в Ормузском проливе. Со слов Трампа, Тегеран запустил как минимум четыре дрона, которые атаковали судно. Он добавил, что один из беспилотников попал на верхнюю палубу, из-за чего танкер получил повреждения и не смог продолжить путь.