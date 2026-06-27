Иран нанес ответные удары по местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», — передает агентство Reuters.

Глава комитета по нацбезопасности иранского парламента заявил, что президент США Дональд Трамп не продемонстрировал приверженность к принципам переговоров и условиям прекращения огня. Он предупредил, что любое «безрассудное нарушение режима прекращения огня» с американской стороны приведет к «отступлению и сожалениям», передает RT.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила об атаке Ираном грузового судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Это случилось спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе.

После этого США нанесли ответные удары по Ирану за нападение дронов в Ормузском проливе. Американская авиация ударила по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. С момента подписания меморандума между Ираном и США прошло меньше двух недель, но обмен ударами возобновился.