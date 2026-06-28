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Путин: средства ПВО есть, вопрос в скорости наращивания поставок

Вопрос заключается в скорости наращивания производства и поставки этих средств в войска или для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.
Дарья Ситникова 28-06-2026 22:29
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

У России есть средства ПВО, вопрос в скорости наращивания поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все эти средства защиты (ПВО -, Прим. ред.) у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры», - сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Президент России также заявил о необходимости постоянного совершенствования системы ПВО, учитывая поставок западных вооружений Киеву. Помимо этого, необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру.

Он также отметил, что поврежденные объекты инфраструктуры России из-за атаки ВСУ быстро восстанавливаются. Путин добавил, что нужно свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты.

Сейчас мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме. По словам президента, правительство РФ создало спецштаб для мониторинга ситуации.

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