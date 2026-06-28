Правительство создало спецштаб для мониторинга ситуации с топливом

Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании.

«Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб», - сказал российский лидер.

Специальный штаб работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топлива внутреннего рынка.

Путин отметил, что резервы бензина в стране практически соответствуют уровню прошлого года. На внутренний рынок также поступили накопленные объемы топлива.

Российский лидер выразил необходимость организовать бесперебойное топливное снабжение агропромышленного комплекса. От этого зависит урожай.