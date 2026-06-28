МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство создало спецштаб для мониторинга ситуации с топливом

Штаб работает в круглосуточном режиме.
Дарья Ситникова 28-06-2026 20:31
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании.

«Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб», - сказал российский лидер.

Специальный штаб работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топлива внутреннего рынка.

Путин отметил, что резервы бензина в стране практически соответствуют уровню прошлого года. На внутренний рынок также поступили накопленные объемы топлива.

Российский лидер выразил необходимость организовать бесперебойное топливное снабжение агропромышленного комплекса. От этого зависит урожай.

#Россия #в стране и мире #Путин #топливо #контроль #специальный штаб #оперативный мониторинг
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 