Путин назначил прокуроров четырех регионов

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Денис Авдеев назначен прокурором Республики Дагестан, Иван Грибов - прокурором Республики Башкортостан, Роман Пантелеев - прокурором Саратовской области, Сергей Филипенко - прокурором Воронежской области сроком на пять лет. Указ вступил в силу сегодня, 28 июня.

Путин ранее назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Он сменит в Абхазии нынешнего посла Михаила Шургалина.

Гладков ушел в отставку 13 мая. Президент России назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Бывший глава Белгородской области обратился к жителям региона и поблагодарил их за поддержку. Он также поблагодарил президента России за постоянное внимание, помощь и поддержку.