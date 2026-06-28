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Путин назначил прокуроров четырех регионов

Назначенные прокуроры освобождены от занимаемых ими должностей для назначения на новые посты на пятилетний срок.
Дарья Ситникова 28-06-2026 21:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Денис Авдеев назначен прокурором Республики Дагестан, Иван Грибов - прокурором Республики Башкортостан, Роман Пантелеев - прокурором Саратовской области, Сергей Филипенко - прокурором Воронежской области сроком на пять лет. Указ вступил в силу сегодня, 28 июня.

Путин ранее назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова новым послом России в Абхазии. Он сменит в Абхазии нынешнего посла Михаила Шургалина.

Гладков ушел в отставку 13 мая. Президент России назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Бывший глава Белгородской области обратился к жителям региона и поблагодарил их за поддержку. Он также поблагодарил президента России за постоянное внимание, помощь и поддержку.

#Путин #Дагестан #Саратовская область #Воронежская область #Башкирия #Назначение #прокуроры
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