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Гладков назначен послом России в Абхазии
Дарья Ситникова
26-06-2026 16:14
© Фото: ТРК «Звезда»
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Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии.
#Россия
#Путин
#Абхазия
#Гладков
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