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Гладков назначен послом России в Абхазии

Дарья Ситникова 26-06-2026 16:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии.

#Россия #Путин #Абхазия #Гладков
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