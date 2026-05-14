Гладков записал прощальное видео для белгородцев

Ушедший накануне в отставку губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона и поблагодарил их за поддержку. Прощальное видео он опубликовал в своем Telegram-канале, подтвердив, что решение об оставлении поста было принято им самостоятельно.

«Доброе утро, дорогие друзья. Решение принято - покинул пост губернатора Белгородской области», - сказал Гладков.

В своем видеообращении бывший глава Белгородской области поблагодарил президента России Владимира Путина за постоянное внимание, помощь, поддержку, а также за те решения, которые позволяли развивать белгородскую землю и помогали пройти все испытания, с которыми регион столкнулся в рамках крайне сложной оперативной обстановки. Также Гладков сказал слова благодарности в адрес белгородцев, подчеркнув, что их поддержка позволяла «получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем».

«Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю - именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем. У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше!» - говорится в сообщении.

Вячеслав Гладков поблагодарил и тех, кто критиковал его руководство регионом. Он отметил, что «небезразличие позволяло еще раз проанализировать наши действия».

В конце сообщения экс-глава региона добавил, что желает главного - победы. Он выразил надежду, что она уже скоро наступит.

«Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами! Всем доброго дня, здоровья и добра», - заключил Гладков.

Напомним, Вячеслав Гладков ушел в отставку накануне. Временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет Александр Шуваев. Вчера на этот пост его назначил Владимир Путин.

В отставку также ушел и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Временно исполняющим обязанности главы этого региона президентским указом назначен Егор Ковальчук. Известно, что выборы новых губернаторов двух областей - Брянской и Белгородской - пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.