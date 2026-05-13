Путин назначил Шуваева врио губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отставку.
Сергей Дьячкин 13-05-2026 19:30
© Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Шуваев - участник спецоперации и программы «Время героев». Он родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. После школы поступил в Рязанский институт ВДВ, который окончил в 2002 году. Шуваев удостоен звания Героя России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.

Военную службу начал в Омске, затем был переведен в гвардейский десантно-штурмовой полк в Ставрополе. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

В 2015 году Шуваев окончил Общевойсковую академию ВС России. Был назначен замкомандира 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске. Спустя два года возглавил 51-й гвардейский парашютно-десантный полк в Туле. Принимал участие в военной операции в Сирии.

После начала спецоперации Шуваев командовал мотострелковой бригадой, сформированной в ЛНР. Он участвовал в занятии Северодонецка и Лисичанска. Позднее стал командующим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В июне 2025 года Шуваев стал участником второго потока программы «Время героев», созданной по инициативе президента. После завершения обучения проходил стажировку в органах власти, а в январе этого года был назначен заместителем губернатора Иркутской области. На этом посту Шуваев курировал взаимодействие с правоохранительными органами.

Также сообщается, что Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области президент назначил Егора Ковальчука.

