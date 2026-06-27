США ударили по Ирану после атаки на танкер в Ормузском проливе

Иран запустил как минимум четыре дрона, которые атаковали суда в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — написал он.

Трамп отметил, что один из беспилотников попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого» грузового судна. В результате оно получило повреждения, но смогло продолжить путь. Еще три дрона сбили американские ПВО.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по Ирану в качестве ответа на нападение дронов в Ормузском проливе. Американская авиация ударила по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Отмечалось, что это случилось спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе. Британская организация по координации морских торговых перевозок сообщила, что никто из членов экипажа не пострадал.