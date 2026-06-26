МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

Издание утверждает, что атака произошла у побережья Омана.
Виктория Бокий 26-06-2026 03:30
© Фото: Wen Xinnian, XinHua, Globallookpress

Иран якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура», - говорится в сообщении.

По информации издания, атака произошла у побережья Омана. Это случилось спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе.

Британская организация по координации морских торговых перевозок сообщила, что в результате инцидента повреждения получила капитанская рубка судна. Никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран сообщил Вашингтону, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе. До этого власти Ирана согласились установить канал связи по вопросу прохода судов через Ормуз.

#Ближний Восток #Иран #ксир #Ормузский пролив #Оман #вмс ирана
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 