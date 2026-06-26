WSJ: Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

Иран якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура», - говорится в сообщении.

По информации издания, атака произошла у побережья Омана. Это случилось спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе.

Британская организация по координации морских торговых перевозок сообщила, что в результате инцидента повреждения получила капитанская рубка судна. Никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран сообщил Вашингтону, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе. До этого власти Ирана согласились установить канал связи по вопросу прохода судов через Ормуз.