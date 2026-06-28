Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит на территории США, Канады и Мексики. В результате были определены 32 участника 1/16 финала.

В третьем туре группы J сборная Аргентины с Лионелем Месси одержала победу над Иорданией со счетом 3:1. В другом матче команды Австрии и Алжира сыграли вничью 3:3 и благодаря этому результату обе вышли в 1/16 финала.

Первый матч стадии плей-офф состоится в воскресенье, 28 июня. В нем ЮАР встретится с Канадой. Также в 1/16 финала сыграют Германия - Парагвай, Франция - Швеция, Бразилия - Япония, Нидерланды - Марокко, Кот-д'Ивуар - Норвегия, Мексика - Эквадор, Англия - ДР Конго, Бельгия - Сенегал, США - Босния и Герцеговина, Испания - Австрия, Португалия - Хорватия, Швейцария - Алжир, Австралия - Египет и Аргентина - Кабо-Верде.

Чемпионат мира впервые принимает 48 команд. В плей-офф вышли сборные, занявшие первые и вторые места в 12 группах, а также восемь команд, ставших третьими. Завершили выступление на турнире четыре команды, занявшие третьи места в своих группах: это сборные Южной Кореи, Шотландии, Уругвая и Ирана. Футболистам сборной Уругвая отменили чартер из-за выбывания с ЧМ-2026.