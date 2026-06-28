Футболистам сборной Уругвая отменили чартер из-за выбывания на ЧМ-2026

Федерация футбола Уругвая (AUF) отказалась от организации чартерного рейса для национальной сборной после их выбывания с ЧМ-2026. Об этом заявил журналист Мартин Чаркеро.

«AUF решила отменить чартер. Каждый футболист вернется на коммерческих рейсах», - написал он в соцсети Х.

В пятницу сборная Уругвая в решающем матче группового этапа проиграла испанским футболистам со счетом 0:1. Уругвайцы набрали всего два очка в группе Н и не вышли в плей-офф. До этого они сыграли в ничью с футболистами Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года уже определены. Среди них названы девять пар из 16: Германия-Парагвай, Франция-Швеция, ЮАР-Канада и Нидерланды-Марокко. А также США-Босния и Герцеговина, Бразилия-Япония, Кот-д'Ивуар-Норвегия, Аргентина-Кабо-Верде и Австралия- Египет.