МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Футболистам сборной Уругвая отменили чартер из-за выбывания на ЧМ-2026

Спортсмены вернутся домой на коммерческих рейсах.
Анастасия Митина 28-06-2026 05:10
© Фото: Danilo Fernandes, Keystone Press Agency, Global Look Press

Федерация футбола Уругвая (AUF) отказалась от организации чартерного рейса для национальной сборной после их выбывания с ЧМ-2026. Об этом заявил журналист Мартин Чаркеро.

«AUF решила отменить чартер. Каждый футболист вернется на коммерческих рейсах», - написал он в соцсети Х.

В пятницу сборная Уругвая в решающем матче группового этапа проиграла испанским футболистам со счетом 0:1. Уругвайцы набрали всего два очка в группе Н и не вышли в плей-офф. До этого они сыграли в ничью с футболистами Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года уже определены. Среди них названы девять пар из 16: Германия-Парагвай, Франция-Швеция, ЮАР-Канада и Нидерланды-Марокко. А также США-Босния и Герцеговина, Бразилия-Япония, Кот-д'Ивуар-Норвегия, Аргентина-Кабо-Верде и Австралия- Египет.

#Футбол #Уругвай #ЧМ-2026
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 