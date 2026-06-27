МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иранский тренер заявил об ужасном отношении США к его команде на ЧМ

Тренер считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино изо всех сил старался приуменьшить проблемы его команды.
Владимир Рубанов 27-06-2026 13:25
© Фото: Bruno Fahy Keystone Press Agency, Global Look Press

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои выразил недовольство отношением организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года к его команде. Об этом он заявил на пресс-конференции после ничьей с Египтом (1:1) в заключительном матче группового этапа.

Галенои подчеркнул, что поведение принимающей страны, США, было возмутительным. Он выразил надежду, что мировое сообщество это поймет.

Сборная Ирана базируется в Мексике, но три матча группового этапа проходили в США. После каждой игры команде запрещалось оставаться в стране и приходилось возвращаться в Мексику. Это негативно сказывалось на физическом состоянии игроков.

Тренер также выразил обеспокоенность тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино изо всех сил старался приуменьшить проблемы его команды. Галенои призвал Инфантино и ФИФА не допустить повторения подобных ситуаций в будущем и противостоять принимающим странам, если те проявляют несправедливость.

Галенои отметил, что несмотря на все трудности, команда смогла показать достойную игру. Он выразил гордость за Иран и свою команду, которые, по его словам, теперь вызывают восхищение у мировой общественности.

Тренер добавил, что второй гол иранцев в матче с Египтом был отменен из-за офсайда, что стало большим невезением. Несмотря на это, теоретически у сборной еще есть шанс выйти в плей-офф с третьей строчки в группе, что зависит от результатов оставшихся матчей.

Ранее постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни выразил протест против политизации спорта из-за дискриминации своей сборной. А иранские футболисты упомянули удар по Минабу в послании американцам.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #сша #Иран #сборная #ЧМ-2026
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 