Иранский тренер заявил об ужасном отношении США к его команде на ЧМ

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои выразил недовольство отношением организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года к его команде. Об этом он заявил на пресс-конференции после ничьей с Египтом (1:1) в заключительном матче группового этапа.

Галенои подчеркнул, что поведение принимающей страны, США, было возмутительным. Он выразил надежду, что мировое сообщество это поймет.

Сборная Ирана базируется в Мексике, но три матча группового этапа проходили в США. После каждой игры команде запрещалось оставаться в стране и приходилось возвращаться в Мексику. Это негативно сказывалось на физическом состоянии игроков.

Тренер также выразил обеспокоенность тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино изо всех сил старался приуменьшить проблемы его команды. Галенои призвал Инфантино и ФИФА не допустить повторения подобных ситуаций в будущем и противостоять принимающим странам, если те проявляют несправедливость.

Галенои отметил, что несмотря на все трудности, команда смогла показать достойную игру. Он выразил гордость за Иран и свою команду, которые, по его словам, теперь вызывают восхищение у мировой общественности.

Тренер добавил, что второй гол иранцев в матче с Египтом был отменен из-за офсайда, что стало большим невезением. Несмотря на это, теоретически у сборной еще есть шанс выйти в плей-офф с третьей строчки в группе, что зависит от результатов оставшихся матчей.

Ранее постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни выразил протест против политизации спорта из-за дискриминации своей сборной. А иранские футболисты упомянули удар по Минабу в послании американцам.