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Лионель Месси ответил на вопрос об участии в ЧМ-2030 по футболу

Месси, говоря о чемпионате мира в 2030 году, заявил, что пока не знает и ему это «кажется чем-то далеким».
Дарья Ситникова 24-06-2026 19:31
© Фото: Pawel Andrachiewicz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что пока не думает о своем возможном участии в чемпионате мира 2030 года. Об этом сообщила газета Sport.es.

«Я буду продолжать играть еще некоторое время, пока смогу показывать свой максимум, буду чувствовать себя в хорошей физической форме, смогу соревноваться и помогать своим партнерам», - ответил он на вопрос о том, продолжит ли карьеру в ближайшие годы.

Месси, рассуждая о чемпионате мира в 2030 году, сказал, что пока не знает и ему это «кажется чем-то далеким». Большинство матчей чемпионата мира 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко. Еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

Пару дней назад, 22 июня, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Достижение покорилось знаменитому аргентинцу в матче второго тура группы J мирового первенства против Австрии.

Таким образом Месси обошел другого знаменитого футболиста - форварда сборной Германии Мирослава Клозе. На его личном счету 16 мячей в финальных стадиях мировых турниров.

#Спорт #Футбол #Аргентина #участие #лионель месси #чемпионат мира-2030
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