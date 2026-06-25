Сейсмолог: на разбор завалов и поиск людей в Венесуэле могут уйти недели

Двойное землетрясение, произошедшее в Венесуэле, - это редкий тип стихийного бедствия с очень высоким разрушительным эффектом, и для того, чтобы справиться с его последствиями, могут понадобиться недели. Об этом рассказал «Звезде» сейсмолог Константин Рябинкин.

Он объяснил, что землетрясение в Венесуэле, как и все другие землетрясения, произошло из-за движения тектонических плит. Они двигаются, происходит накопление энергии в определенных точках. Эта энергия может резко высвободиться, в результате чего происходит землетрясение.

«В случае с Венесуэлой произошло достаточно редкое событие - двойное землетрясение», - отметил эксперт.

Он объяснил, что при таких событиях два землетрясения происходят близко друг от друга на небольшом временном промежутке. Разрушения при этом могут быть очень значительными.

«Потому что те здания, которые не успели разрушиться, но и не успели успокоиться, были "добиты" вторым землетрясением», - рассказал Рябинкин.

В результате этого «удвоенного» удара последствия стихийного бедствия - самые серьезные. По словам ученого, ожидаемые жертвы также могут быть очень значительными.

«Обломки зданий будут разбирать еще на протяжении многих дней, может быть, даже недель - для того, чтобы найти всех пострадавших и погибших», - заключил сейсмолог.

Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Делси Родригес после землетрясения в Венесуэле. Он также выразил чувство солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу.

Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года. Произошло две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, вторых - 7,5. Посольство РФ заявило, что поддерживает контакт с властями и российскими гражданами, находящимися в стране.

Дипломаты выясняют информацию о возможных пострадавших среди россиян. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 ранены. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим ЧС.