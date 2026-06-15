Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном

Меморандум с Ираном подписан. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Сделка (с Ираном - прим. ред.) полностью подписана», - сказал Трамп.
Однако президент США не уточнил, как именно это было сделано.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что меморандум между Соединенными Штатами и Ираном была подписана «в электронном виде».
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков отметил, что сделка между США и Ираном заморозит цены на нефть на уровне $70-80, но может привести к развалу ОПЕК.
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