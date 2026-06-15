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Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном

Президент США не уточнил, как именно это было сделано.
Вероника Левшина 15-06-2026 19:40
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Меморандум с Ираном подписан. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Сделка (с Ираном - прим. ред.) полностью подписана», - сказал Трамп.

Однако президент США не уточнил, как именно это было сделано.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что меморандум между Соединенными Штатами и Ираном была подписана «в электронном виде».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков отметил, что сделка между США и Ираном заморозит цены на нефть на уровне $70-80, но может привести к развалу ОПЕК.

#в стране и мире #Трамп #Иран #сделка #меморандум #подписание
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