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В Венесуэле число жертв от землетрясения увеличилось до 1430 человек

Медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим, более пяти тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.
Дарья Ситникова 27-06-2026 21:30
© Фото: Stringer, dpa, Global Look Press

В Венесуэле выросло число погибших до 1430 человек из-за разрушительных землетрясений. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования - их семьям и близким», - сказал он во время брифинга, трансляцию которого показало национальное ТВ.

Родригес отметил, что медицинская помощь оказана 3 238 пострадавшим. Власти также зарегистрировали 3 142 семьи, оставшиеся без жилья. Для них организовано размещение в убежищах и оказана необходимая помощь.

Медицинский персонал провел свыше 12 тысяч выездных консультаций в районах бедствия. Более пяти тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

К международной помощи присоединились новые иностранные медицинские и спасательные группы. Число зарубежных спасателей достигло 2 242 человек.

Напомним, 25 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были разрушены десятки домов, серьезные разрушения заметны в Каракасе и на севере страны.

Более 50 тысяч числятся пропавшими без вести. На данный момент известно о трех россиянах, которые пострадали при землетрясении.

Сегодня У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали в 80 километрах от Каракаса.

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