Смену караула в Букингемском дворце отменили из-за аномальной жары

Церемонии смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, отменили из-за аномальной жары. Об этом Королевская гвардейская дивизия (Household Division) сообщила в своих соцсетях.

В понедельник британское метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается, что в среду и четверг температура поднимется до 39 градусов по Цельсию.

«Во вторник, среду и четверг в Виндзоре и Лондоне не будет церемониальной смены караула», - сообщили британские военные.

Сообщается, что солдаты будут размещены в затененных точках и будут чаще сменяться. Смена караула - знаковая и популярная среди туристов церемония. Она продолжается около 45 минут, в ходе которых гвардейцы, одетые в известную красную форму и медвежьи шапки, перенимают пост у предыдущей смены. В Лондоне смена караула ежедневно проходит в Букингемском дворце, а также три раза в неделю у здания Конной гвардии.

Аномальная жара захватила всю Европу. Сегодня сообщалось, что для посетителей закрыли Эйфелеву башню в Париже.

«В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня <...> во вторник 23 июня в порядке исключения закроется в 16:00», - говорится в заявлении на официальном сайте .

Руководство достопримечательности призвало туристов, посещающих объект, принимать меры по защите от солнца и регулярно пить воду. Ежедневно башню посещает от 15 до 25 тысяч гостей.

Во Франции 54 из 96 департаментов также ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

В июне прошлого года в Европе также наблюдались экстремальные температурные значения. В Париже и 15 центральных департаментах Франции вводился красный уровень опасности. Поскольку такие условия были признаны опасными для здоровья, 200 школ по всей стране перевели на дистанционное обучение.