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В Европе бьют тревогу из-за аномальной жары

Лидеры Евросоюза хотят собрать чрезвычайный саммит в целях усиления мер защиты от экстремальной жары.
Дарья Ситникова 25-06-2026 22:37
© Фото: Жюльен Маттиа, РИА Новости

Из-за аномальной жары больницы Великобритании объявили режим «критической ситуации», в Италии запретили работать на воздухе, а в Германии отменяют марафон. Газета The Guardian разузнала, что происходит в ЕС из-за экстремальных температур.

«Эта жара стремительно превращается в серьезный европейский кризис в области здравоохранения», - заявил сопредседатель Европейской партии зеленых Киаран Кафф.

В Великобритании медицинское оборудование выходит из строя на фоне высоких температур. В отделениях же духота и очереди, при этом растет число госпитализаций из-за тепловых ударов.

Ряд сотрудников британских больниц не могут выйти на работу, так как все детские учреждения закрыты. Другой части персонала приходиться работать без отдыха. В то время как в больнице Портсмута отменены плановые приемы, а в Норидже сломались все аппараты МРТ.

Больницы не адаптированы к климатическим рискам. Власти требуют от Национальной службы здравоохранения срочных мер. По данным Politico, лидеры Евросоюза хотят собрать чрезвычайный саммит в целях усиления мер защиты от экстремальной жары.

По данным Reuters, в Германии погибли более 20 человек с конца прошлой недели из-за несчастных случаев, связанных с купанием. Также в немецком Гамбурге власти отменили марафон. А пассажиры массово возвращают ж/д билеты, отменяя запланированные поездки из-за погоды.

В Испании погибли 212 человек за последние четыре дня от перегрева, пишет CNN. В то время как во Франции в жару утонули по меньшей мере 48 человек. В раскаленных автомобилях нашли тела троих детей.

Накануне в Испании государственное метеорологическое агентство зафиксировало два самых жарких дня в июне за последние 75 лет. В эти дни на материковой части страны температура превысила климатическую норму на 7,1 градуса, из-за чего среднее значение по стране достигло 28,17°C. На севере Испании зафиксировали экстремальную температуру в 43,7°C.

В то время как церемонии смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, отменили из-за аномальной жары. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд.

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