Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии нацистскую тактику времен Третьего Рейха. Об этом пишет Junge Welt.

«Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», - говорится в материале.

В статье отмечается, что Зеленский уверен в поддержке со стороны западных спонсоров. С большой вероятностью именно они и подталкивали его на подобные шаги.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают его террористическую натуру. Она отметила, что цель таких угроз - втянуть Белоруссию в конфликт и расширить географию боевых действий. Это осложнит политико-дипломатическое урегулирование.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими высказывания Зеленского о Белоруссии, в которых тот потребовал «навести порядок» на территории суверенного государства, иначе это якобы «сделает Украина». Он также выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области.

Президент Александр Лукашенко также отреагировал на угрозы, сообщив, что встречался в Минске с представителями Зеленского и предупредил их о последствиях эскалации. Политик добавил, что позиция республики миролюбивая, но в любой ситуации «мы будем с Россией рядом». Он призвал Киев договориться по-человечески, а не «пылить и кричать».