Лавров назвал хамскими заявления Зеленского о Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими высказывания Владимира Зеленского о Белоруссии, в которых тот потребовал «навести порядок» на территории суверенного государства, иначе «это сделает Украина». Об этом министр иностранных дел сказал на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России.

Лавров выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области. А также в связи с угрозами, исходящими от Киева в адрес Минска.

По словам министра иностранных дел России, Киев пытается вовлечь Белоруссию в конфликт. Это может привести к расширению географии боевых действий. Лавров подчеркнул, что целью Киева является прямое втягивание Белоруссии в противостояние, что осложнит его политико-дипломатическое урегулирование.

ВСУ 17 июня нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. В результате нападения погибла сопровождавшая спортсменов женщина, а восемь человек получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело. Помимо этого, в Минске отмечали, что Киев наращивает антибелорусскую риторику при содействии некоторых западных стран.