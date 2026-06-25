Захарова назвала проявлением терроризма угрозы Зеленского в адрес Минска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают его террористическую натуру. Об этом она сказала на брифинге.

«Такие заявления Зеленского полностью высвечивают в нем и раскрывают в нем террористическую суть», - объяснила дипломат.

Она отметила, что цель таких угроз - втянуть Белоруссию в конфликт и расширить географию боевых действий. Это осложнит политико-дипломатическое урегулирование.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал хамскими высказывания Владимира Зеленского о Белоруссии, в которых тот потребовал «навести порядок» на территории суверенного государства, иначе «это сделает Украина». Он также выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области.

Президент Александр Лукашенко также отреагировал на угрозы, сообщив, что встречался в Минске с представителями Владимира Зеленского и предупредил их о последствиях эскалации. Политик добавил, что позиция республики «миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом». Он призвал Киев договориться по-человечески, а не «пылить и кричать».