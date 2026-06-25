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Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского

Президент Белоруссии призвал Киев договориться по-человечески, а не «пылить и кричать».
Дарья Ситникова 25-06-2026 19:13
© Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Владимира Зеленского после угроз в адрес Белоруссии и предупредил их о последствиях эскалации. Об этом он заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая"», - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что получил ответ от украинской стороны. Там заявили о понимании последствий втягивания республики в конфликт. Лукашенко отметил, что в приграничье находятся в основном ВСУ, они не хотят воевать с белорусами, и те тоже не желают стрелять в них.

Политик добавил, что позиция республики «миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом». С его слов, по-другому быть не может. Лукашенко призвал Киев договориться по-человечески, а не «пылить и кричать».

На этой же встрече с белорусским лидером Воробьев заявил, что Московская область дорожит отношениями с Минском и будет развивать сотрудничество с республикой. В ходе встречи было отмечено, что Белоруссия - один из ключевых партнеров Подмосковья, у региона первое место в РФ по товарообороту с республикой.

#Россия #белоруссия #Украина #Зеленский #Александр Лукашенко #Андрей Воробьев
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