Bloomberg: США атаковали школу в Минабе из-за ошибки в разведданных

В Пентагоне выявили грубые ошибки в разведсистеме, из-за которых был нанесен ракетный удар по школе в иранском городе Минаб. Об этом пишет Bloomberg.

В материале говорится, что за несколько лет до начала боевых действий между США, Израилем и Ираном аналитик разведки Пентагона зафиксировал изменения на объекте в Минабе. Ранее он считался базой подразделения ВС Ирана. Но выяснилось, что теперь там расположена начальная школа.

«Аналитик отметил изменения на объекте в цифровом инструменте разведки, но этот инструмент не был связан с официальной базой данных разведки, которую США используют для определения целей удара, и информация так и не была передана военным командирам», - цитирует итоги расследования RT.

Объект несколько раз перепроверяли, но базу целей не обновили. По данным источников, это отражено в расследовании Пентагона по удару по школе, но его результаты не опубликованы. В ведомстве заявляют, что проверка продолжается.

Один из источников сообщил, что материалы передали еще в апреле, но они до сих пор находятся на рассмотрении в Центральном командовании США, отвечающем за операции против Ирана. По поручению главы CENTCOM адмирала Брэда Купера расследование ведет генерал ВВС, не входящий в командование.

В материале говорится, что в системе анализа целей Пентагона давно есть серьезные пробелы. Как минимум две базы с данными визуальной разведки не связаны с официальной базой выбора целей.

Ранее телеканал CBS News пришел к выводу, что именно американские военные по ошибке нанесли удар по начальной школе вместо базы Корпуса стражей Исламской революции. В старых разведданных образовательное учреждение идентифицировали как один из военных объектов Ирана. Также отмечалось, что Израиль не принимал участия в операциях в этом регионе.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что удар по начальной школе для девочек в Минабе нанесла сама Исламская Республика. На вопрос корреспондента о том, правда ли, что США нанесли удар по школе на юге Ирана в первый день вооруженной операции, убив 175 человек, американский лидер ответил: «Судя по тому, что я видел, это сделал Иран». То же самое сказал военный министр Пит Хегсет. Шеф Пентагона добавил, что якобы Иран - единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила мировое сообщество и неправительственные организации в замалчивании трагедии с убийством более 150 школьниц в Иране. Трагедия произошла в первый день американо-израильских ударов. Одна из ракет попала в здание начальной школы для девочек. На похороны погибших детей в Иране пришли тысячи людей. Процессия растянулась по улицам и площадям города Минаб. Участники церемонии были одеты в черное и несли в руках фотографии погибших школьниц.